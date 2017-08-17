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ФАС заблокировала пять аукционов на автобусные маршруты в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Свердловское УФАС заблокировало пять из шести аукционов на автобусные маршруты, которые объявила администрация Екатеринбурга. Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Сергей Яскевич.



«С 22 августа мы закрываем два маршрута № 20 и № 035. Изначально планировалось, что их будет больше. Однако для этого нужно было провести торги по ряду маршрутов. Мы планировали продать на торгах шесть лотов. К сожалению, на пять из них поступили жалобы в УФАС. Антимонопольная служба признала их частично обоснованными. В частности, речь идет о типе подвижного состава. Якобы администрация города не может командовать, какие автобусы будут у нас курсировать по улицам. Второй тезис, который оспаривается — это то, что перевозчики должны перевозить пассажиров по установленным администрацией тарифным планам, в том числе по персональным транспортным картам. Третий — перевозка должна обязательно осуществляться с помощью валидаторов», — заявил Сергей Яскевич.



Администрация Екатеринбурга категорически не согласна с аргументами УФАС. Сейчас она готовит иски в суд для того, чтобы оспорить решения ведомства.

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