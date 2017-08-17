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ФАС заблокировала пять аукционов на автобусные маршруты в Екатеринбурге
17 август 2017 (15:21)
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Свердловское УФАС заблокировало пять из шести аукционов на автобусные маршруты, которые объявила администрация Екатеринбурга. Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Сергей Яскевич.
«С 22 августа мы закрываем два маршрута № 20 и № 035. Изначально планировалось, что их будет больше. Однако для этого нужно было провести торги по ряду маршрутов. Мы планировали продать на торгах шесть лотов. К сожалению, на пять из них поступили жалобы в УФАС. Антимонопольная служба признала их частично обоснованными. В частности, речь идет о типе подвижного состава. Якобы администрация города не может командовать, какие автобусы будут у нас курсировать по улицам. Второй тезис, который оспаривается — это то, что перевозчики должны перевозить пассажиров по установленным администрацией тарифным планам, в том числе по персональным транспортным картам. Третий — перевозка должна обязательно осуществляться с помощью валидаторов», — заявил Сергей Яскевич.
Администрация Екатеринбурга категорически не согласна с аргументами УФАС. Сейчас она готовит иски в суд для того, чтобы оспорить решения ведомства.
«С 22 августа мы закрываем два маршрута № 20 и № 035. Изначально планировалось, что их будет больше. Однако для этого нужно было провести торги по ряду маршрутов. Мы планировали продать на торгах шесть лотов. К сожалению, на пять из них поступили жалобы в УФАС. Антимонопольная служба признала их частично обоснованными. В частности, речь идет о типе подвижного состава. Якобы администрация города не может командовать, какие автобусы будут у нас курсировать по улицам. Второй тезис, который оспаривается — это то, что перевозчики должны перевозить пассажиров по установленным администрацией тарифным планам, в том числе по персональным транспортным картам. Третий — перевозка должна обязательно осуществляться с помощью валидаторов», — заявил Сергей Яскевич.
Администрация Екатеринбурга категорически не согласна с аргументами УФАС. Сейчас она готовит иски в суд для того, чтобы оспорить решения ведомства.
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