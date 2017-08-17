Кризис

Просрочка по кредитному портфелю банков РФ увеличилась в июле на 16,5 млрд рублей

Совокупная просроченная задолженность по кредитному портфелю банковской системы РФ за июль 2017 года по кредитным организациям, раскрывающим свою отчетность, показала умеренное увеличение — на 16,5 млрд руб., составив на 1 августа 2,8 трлн. Таковы данные финансового рейтинга Банки.ру.



На начало августа 2017 года доля совокупной просроченной задолженности в кредитном портфеле составила 6,3%.



По итогам июля 2017 года рост просроченной задолженности показали 258 кредитных организаций, или 45,7% от предоставленных в рэнкинге.



Из ста «топовых» банков значительный рост в абсолютном значении показали пять: Россельхозбанк (+11,02 млрд руб.), столичный банк «Пересвет» (+9,04 млрд руб.), Альфа-Банк (+4,9 млрд руб.), Сбербанк России (+3,5 млрд руб.) и ВТБ 24 (+3,2 млрд руб.).



Лидерами по росту просроченной задолженности в относительном значении стали кировский Норвик Банк (+20,2%), «Гарант-Инвест» (+15,1%), «ДельтаКредит» (+13,1%), столичный банк «Пересвет» (+10,2%) и Локо-Банк (+9,1%).



За июль сокращение просроченной задолженности продемонстрировали 216 кредитных организаций, или 38,2% от предоставленных в рэнкинге.

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