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Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка в жилом доме в Екатеринбурге
17 август 2017 (14:49)
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по сообщению об обрушении потолочных перекрытий в подъезде жилого дома № 13 по пер. Черниговский.
«По предварительным данным, днем 16 августа в подъезде жилого дома по указанному адресу произошло обрушение потолочного перекрытия. В результате обрушения пострадавших нет. Жилой дом 1953 года постройки, двухэтажный, обслуживается управляющей компанией «РЭМП-Эльмаш», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
«По предварительным данным, днем 16 августа в подъезде жилого дома по указанному адресу произошло обрушение потолочного перекрытия. В результате обрушения пострадавших нет. Жилой дом 1953 года постройки, двухэтажный, обслуживается управляющей компанией «РЭМП-Эльмаш», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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