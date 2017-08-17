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Прокуратура проводит проверку по факту обрушения потолка в жилом доме в Екатеринбурге

17 август 2017 (14:49)

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. В Екатеринбурге прокуратура начала проверку по сообщению об обрушении потолочных перекрытий в подъезде жилого дома № 13 по пер. Черниговский.

«По предварительным данным, днем 16 августа в подъезде жилого дома по указанному адресу произошло обрушение потолочного перекрытия. В результате обрушения пострадавших нет. Жилой дом 1953 года постройки, двухэтажный, обслуживается управляющей компанией «РЭМП-Эльмаш», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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