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За месяц спрос россиян на простые удовольствия сократился на 3,2%

УрБК, Москва, 17.08.2017. По итогам июля Индекс простых удовольствий продолжил падение и сократился на 3,2%. Об этом сообщает пресс-служба исследовательского холдинга «Ромир».



За год же значение индекса «Кофе с молоком» (КсМ) увеличилось всего на 2,4%, что значительно ниже уровня накопленной инфляции в 3,9%.



«Снижению индекса способствовало сокращение объемов покупки всех его составляющих: на 1,4% меньше было куплено воды, на 0,7% меньше кофе, на 0,6% меньше молока и на 0,1% меньше шоколада», — поясняют аналитики.



Тенденция объясняется тем, что россияне предпочитают покупать летом сезонные сладости — фрукты и мороженое.



При этом цены сократились почти на все составляющие индекс товары: за месяц на 9,9% подешевела вода, на 5% — кофе, на 3,2% — молоко. Только шоколад прибавил в цене 0,7%, что, однако, не спасло общую ситуацию.



Относительно прошлогоднего июля рост индекса КсМ оказался возможным благодаря шоколаду, которого было куплено почти на четверть больше (+24,8%), хотя и по немного снизившейся цене (-3,8%).



Напомним, индекс простых удовольствий учитывает динамику цен и спрос на категории товаров повседневного спроса, которые не входят в установленный минимальный набор продуктов, — молоко, кофе, шоколад и бутилированную воду.

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