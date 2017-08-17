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В Саудовской Аравии скончался принц

В Саудовской Аравии королевский двор объявил о смерти принца Бандара бен Фадда бен Саада бен Абдулрахмана Аль Сауда. Об этом сообщает агентство SPA.



Причина его гибели не называется.



8 августа саудовские СМИ сообщили о кончине принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда, подробности его смерти также не ракрывались.



Траурная церемония по скончавшемуся в четверг Бандару Аль Сауду пройдет с той же мечети в столице страны Эр-Рияде, где в последний путь провожали Сальмана Аль Сауда.



19 октября прошлого года в Саудовской Аравии привели в исполнение смертный приговор в отношении принца Турки бин Сауд аль-Кабира. Член королевской семьи был признан виновным в убийстве трехлетней давности.

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