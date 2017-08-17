Дайджест
Саакашвили назвал сроки возвращения на Украину
17 август 2017 (13:10)
Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
«Я возвращаюсь в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска «Краковец», — сказал Саакашвили.
И призвал Киев «не устраивать цирк, перекапывая землю» на границе.
Потом добавил, что планирует отстаивать свои права на гражданство в суде, уточнив, что ему поступило несколько предложений получить паспорт ряда европейских государств.
«Я возвращаюсь в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска «Краковец», — сказал Саакашвили.
И призвал Киев «не устраивать цирк, перекапывая землю» на границе.
Потом добавил, что планирует отстаивать свои права на гражданство в суде, уточнив, что ему поступило несколько предложений получить паспорт ряда европейских государств.
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