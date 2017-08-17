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Саакашвили назвал сроки возвращения на Украину

Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили анонсировал свое возвращение на Украину. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



«Я возвращаюсь в Украину 10 сентября из Польши, через пункт пропуска «Краковец», — сказал Саакашвили.



И призвал Киев «не устраивать цирк, перекапывая землю» на границе.



Потом добавил, что планирует отстаивать свои права на гражданство в суде, уточнив, что ему поступило несколько предложений получить паспорт ряда европейских государств.

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