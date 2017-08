Дайджест

В Белом доме назначили нового пресс-секретаря

И.о. директора по связям с общественностью Белого дома назначена 28-летняя Хоуп Хикс. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на администрацию США.



Она поможет в поиске человека, который мог бы занять эту должность на постоянной основе.



По данным The Washington Post, Хикс, также занимающая пост директора по стратегическим коммуникациям, будет работать с пресс-секретарем администрации Сарой Сандерс. Газета отмечает, что полномочия Хикс в сфере связей с общественностью будут расширены.



Должность директора по связям с общественностью Белого дома стала вакантной 31 июля после ухода Энтони Скарамуччи. Он покинул американскую администрацию всего через 10 дней после назначения. Накануне он публичнообматерил предыдущего руководителя аппарата Райнса Прибуса из-за подозрений в утечках информации.

