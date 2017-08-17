Дайджест
В Белом доме назначили нового пресс-секретаря
17 август 2017 (13:10)
И.о. директора по связям с общественностью Белого дома назначена 28-летняя Хоуп Хикс. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на администрацию США.
Она поможет в поиске человека, который мог бы занять эту должность на постоянной основе.
По данным The Washington Post, Хикс, также занимающая пост директора по стратегическим коммуникациям, будет работать с пресс-секретарем администрации Сарой Сандерс. Газета отмечает, что полномочия Хикс в сфере связей с общественностью будут расширены.
Должность директора по связям с общественностью Белого дома стала вакантной 31 июля после ухода Энтони Скарамуччи. Он покинул американскую администрацию всего через 10 дней после назначения. Накануне он публичнообматерил предыдущего руководителя аппарата Райнса Прибуса из-за подозрений в утечках информации.
Она поможет в поиске человека, который мог бы занять эту должность на постоянной основе.
По данным The Washington Post, Хикс, также занимающая пост директора по стратегическим коммуникациям, будет работать с пресс-секретарем администрации Сарой Сандерс. Газета отмечает, что полномочия Хикс в сфере связей с общественностью будут расширены.
Должность директора по связям с общественностью Белого дома стала вакантной 31 июля после ухода Энтони Скарамуччи. Он покинул американскую администрацию всего через 10 дней после назначения. Накануне он публичнообматерил предыдущего руководителя аппарата Райнса Прибуса из-за подозрений в утечках информации.
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