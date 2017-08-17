Дайджест
В Днепре избили четырех полицейских
17 август 2017 (13:09)
В Днепропетровске (переименован Верховной Радой Украины в Днепр) пьяный участник силовой операции Киева в Донбассе избил четырех полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Как отмечается, патрульный экипаж прибыл после сообщения граждан о том, что на одной из улиц движется автомобиль, которым управляет водитель с признаками алкогольного опьянения. Когда полицейские остановили нарушителя, он бросился на них. Сотрудникам органов внутренних дел пришлось вызвать подкрепление. «Во время задержания нарушителей пострадали четверо полицейских. Они получили ушиб мягких тканей головы, лица, конечностей, а также гематомы и ссадины. Водителя задержали», — отмечается в сообщении.
На опубликованном видео запечатлено, как мужчина бросается на полицейских.
Как отмечается, патрульный экипаж прибыл после сообщения граждан о том, что на одной из улиц движется автомобиль, которым управляет водитель с признаками алкогольного опьянения. Когда полицейские остановили нарушителя, он бросился на них. Сотрудникам органов внутренних дел пришлось вызвать подкрепление. «Во время задержания нарушителей пострадали четверо полицейских. Они получили ушиб мягких тканей головы, лица, конечностей, а также гематомы и ссадины. Водителя задержали», — отмечается в сообщении.
На опубликованном видео запечатлено, как мужчина бросается на полицейских.
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