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В Нижнем Тагиле медчасть следственного изолятора оштрафовали за осуществление деятельности без лицензии
17 август 2017 (12:56)
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. В Нижнем Тагиле «Медицинская часть № 8» следственного изолятора оштрафовали за осуществление деятельности без лицензии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«Установлено, что в период с 10 по 22 мая 2017 года оказывалась стационарная медицинская помощь подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в Следственном изоляторе № 3, в отсутствие лицензии на осуществление данного вида деятельности», —говорится в сообщении.
По результатам проверки прокуратурой в отношении ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 66 ФСИН России» возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности без лицензии».
Ленинский районный суд Нижний Тагил Свердловской области по постановлению прокуратуры назначил ФКУЗ «МСЧ-66 ФСИН России» штраф в размере 90 тыс. руб.
«Установлено, что в период с 10 по 22 мая 2017 года оказывалась стационарная медицинская помощь подозреваемым и обвиняемым, содержащимся в Следственном изоляторе № 3, в отсутствие лицензии на осуществление данного вида деятельности», —говорится в сообщении.
По результатам проверки прокуратурой в отношении ФКУЗ «Медико-санитарная часть № 66 ФСИН России» возбуждено административное дело по части 1 статьи 19.20 КоАП РФ «Осуществление деятельности без лицензии».
Ленинский районный суд Нижний Тагил Свердловской области по постановлению прокуратуры назначил ФКУЗ «МСЧ-66 ФСИН России» штраф в размере 90 тыс. руб.
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