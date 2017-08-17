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В 2016 году 81% медцентров необоснованно получили средства на оказание высокой медицинской помощи

УрБК, Москва, 17.08.2017. В 2016 году 112 федеральных медцентров (81%) необоснованно вошли в перечень федеральных медучреждений, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь (ВМП), не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС). К такому выводу пришли аудиторы Счетной палаты (СП) РФ.



Всего в прошлом году по рекомендации экспертного совета Минздрава России в перечень вошло 138 учреждений, но только 26 из них представили полный комплект предусмотренных документов.



«Так, например, 111 учреждений не представили сведения об их обеспеченности медицинским оборудованием, необходимым для оказания отдельных видов ВМП, часть учреждений не представили сведения о ранее оказанных объемах ВМП, об обеспеченности учреждения необходимыми медицинскими кадрами и так далее», — подчеркивают госаудиторы.



В то же время в 2016 году на финансирование ВМП, не включенной в ОМС, Фонд обязательного медицинского страхования направил 94,4 млрд руб. Из них до федеральных медорганизаций было доведено 89 млрд руб., до регионов — 5,4 млрд руб. Еще 2,3 млрд руб. были профинансированы Минфином России в декабре 2016 года за счет других доходов федерального бюджета. Из данной суммы 1,7 млрд руб. предназначались федеральным медорганизациям Минздрава России, а 600 млн руб. — региональным бюджетам.



Однако по факту до федеральных медорганизаций Минздрав дополнительно довел чуть более 196 млн руб., а регионы свои 600 млн руб. вообще не получили. В результате свыше 2 млрд руб. вернулись в федеральный бюджет без права их использования в 2017 году. В СП РФ уверены, что у Минздрава была возможность законно направить эти средства на лечение пациентов.



В итоге из-за ненадлежащего выполнения Минздравом России установленных полномочий в части финансирования ВМП, не включенной в ОМС, в целом в 2016 году ее не смогли получить 8,5 тыс. человек. В Минздраве уверяют, что все эти больные получили медицинскую помощь в январе-феврале 2017 года.

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