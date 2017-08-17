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Русская медная компания открыла в Екатеринбурге новый воркаут-парк

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. В Екатеринбурге рядом с СОК «Калининец» открылся еще один воркаут-парк от Русской медной компании. Спорткомплекс площадью около 1 тыс. кв. м. включает шведские стенки, турники, римские скамьи, канаты и другое оборудование, позволяющее эффективно тренироваться с собственным весом, сообщает пресс-служба РМК.



Одновременно в воркаут-парке могут заниматься до 300 человек. Высококачественное покрытие и надежные конструкции спортивного оборудования обеспечивают безопасность тренировок как для начинающих спортсменов (старше 10 лет), так и для более опытных воркаутеров.



«Мы надеемся, что жители Орджоникидзевского района будут приходить сюда целыми семьями, проводить здесь много времени, после работы или после учебы заниматься спортом и активно проводить досуг. Сделать спорт ближе и доступнее для каждого горожанина — главная задача масштабного проекта РМК по установке воркаут-площадок и воркаут-парков», — рассказала вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности Русской медной компании Анна Шабарова.



Воркаут-парк на Эльмаше стал одним из подарков Русской медной компании к Дню города, который будет праздноваться в Екатеринбурге в предстоящие выходные.



«Приятно видеть, что в нашем городе есть компании, которые вкладываются не только в производство, но и в то, что восполняет тот самый «человеческий ресурс», без которого невозможно развитие промышленности и города», — комментирует замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам социальной политики Михаил Матвеев.



Появление воркаут-парка даст импульс дальнейшему развитию территории вокруг спорткомплекса «Калининец» и всего микрорайона Эльмаш: администрация Орджоникидзевского района запланировала благоустройство прилегающей территории рядом с воркаутом РМК.



«Из просто спортивного комплекса «Калининец» превращается в современный рекреационный, спортивный и парковый комплекс, где можно и погулять, и позаниматься на воркаут-снарядах, и покататься на велосипедах всей семьей. И это происходит благодаря участию администрации и таких неравнодушных компаний, как РМК», — отметил глава Орджоникидзевского района Вячеслав Трапезников.



Напомним, что в 2017 году РМК выступила с инициативой по установке 16 воркаут-площадок и парков в городах Челябинской и Свердловской областей.

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