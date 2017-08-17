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Доля внеплановых проверок бизнеса в России увеличилась до 75%

УрБК, Москва, 17.08.2017. Доля внеплановых проверок среди всех проверок бизнеса в России по итогам 2016 года выросла до 75%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Генпрокуратуры.



В надзорном ведомстве отметили, что в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей контролирующими органами в 2016 году было проведено 1,706 млн проверок, из них 1,276 млн — внеплановые. Таким образом, они составили 74,7% от общего числа проверок бизнеса. Между тем в 2015 году внеплановые проверки составляли 66% (1,32 млн из общего числа в 1,994 млн проверок хозяйствующих субъектов).



Следует отметить, что на сегодняшний день только 3% внеплановых проверок должны согласовываться с прокуратурой. Как сообщили в надзорном ведомстве, в 2016 году в органы прокуратуры поступило 44,6 тыс. заявлений контролирующих органов о проведении внеплановых выездных проверок. Из них согласовано 25,9 тыс. (58%). В первом полугодии 2017 года таких заявок было 16,8 тыс., согласовано 9,6 тыс. внеплановых проверок (57%).

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