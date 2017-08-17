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Производство скота и птицы на убой в Свердловской области сократилось на 4,7%

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. За январь-июль 2017 года хозяйства всех категорий Свердловской области произвели 134,7 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе. Это на 4,7% меньше, чем годом ранее, следует из данных Свердловскстата.



Значительнее всего сократилось производство мяса в сельскохозяйственных организациях — на 5,2%, до 121,6 тыс. т. Поголовье крупного рогатого скота у сельхозпроизводителей за этот период уменьшилось на 1,9% в годовом выражении, до 189,4 тыс. голов, поголовье птиц — на 6,7%, до 12,5 млн голов.



В остальных категориях хозяйств показатели остались примерно на уровне прошлого года с небольшими отклонениями в ту или иную сторону.

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