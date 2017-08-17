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Экс-главу Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко приговорили к 3 годам колонии
17 август 2017 (11:11)
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении бывшего главы администрации района Александра Бреденко. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Экс-чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в значительном размере».
Суд установил, что 21 февраля 2017 года Бреденко на своем рабочем месте получил взятку в 150 тыс. руб. за общее покровительство предпринимателю в рамках исполнения муниципального контракта по благоустройству территории.
«Покровительство выражалось в содействии своевременному подписанию актов выполненных работ и производства оплат по муниципальному контракту, а также в несоздании препятствий в рамках исполнения контракта», — сообщают в прокуратуре.
При этом указанный предприниматель выигрывал все тендеры на благоустройство Верх-Исетского административного района Екатеринбурга ежегодно с 2010 года, и муниципальные контракты заключали с ним. Сам взяткодатель освобожден от ответственности, потому что он и сообщил об инциденте в правоохранительные органы.
Суд приговорил Александра Бреденко к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил.
Экс-чиновник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в значительном размере».
Суд установил, что 21 февраля 2017 года Бреденко на своем рабочем месте получил взятку в 150 тыс. руб. за общее покровительство предпринимателю в рамках исполнения муниципального контракта по благоустройству территории.
«Покровительство выражалось в содействии своевременному подписанию актов выполненных работ и производства оплат по муниципальному контракту, а также в несоздании препятствий в рамках исполнения контракта», — сообщают в прокуратуре.
При этом указанный предприниматель выигрывал все тендеры на благоустройство Верх-Исетского административного района Екатеринбурга ежегодно с 2010 года, и муниципальные контракты заключали с ним. Сам взяткодатель освобожден от ответственности, потому что он и сообщил об инциденте в правоохранительные органы.
Суд приговорил Александра Бреденко к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года. Приговор суда в законную силу не вступил.
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