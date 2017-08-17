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Минздрав зафиксировал дефицит вакцины от полиомиелита в России

УрБК, Москва, 17.08.2017. С начала 2017 года Россия импортировала 169 тыс. доз инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ), это в 13,6 раза меньше, чем годом ранее. В результате в стране зафиксирован дефицит лекарства, сообщает пресс-служба Минздрава.



В ведомстве поясняют, что дефицит является искусственным и вызван ростом мировой потребности на вакцину.



«В результате искусственного дефицита объемы моновакцины, поступившей в нашу страну, снизились в 13,6 раза с 2,3 млн доз до 169 тыс.», — указано в сообщении министерства.



Как сообщает портал Vademecum, против полиомиелита в мире сейчас используются живые вакцины (вводятся перорально) и инактивированные (вводятся инъекционно). Согласно глобальному плану Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по эрадикации полиомиелита, весь мир должен к 2019-2020 году поэтапно отказаться от использования пероральных вакцин, поскольку в редких случаях они приводят к возникновению заболевания.



В связи со сложившейся ситуацией, Минздрав и Минпромторг ускорили запуск производства ИПВ в России. Правительство РФ выделило дополнительно из резервного фонда почти 1,2 млрд руб. Однако регионы получат вакцину только осенью.



«До конца августа Минздрав России заключит контракты на поставку 1 млн 74 тыс. доз поликомпонентной вакцины, и до 15 октября 60% от этого количества будут направлены в регионы», — сообщают в Минздраве.



Граждан из групп риска будут вакцинировать бесплатно.

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