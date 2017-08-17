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В Екатеринбурге утвердили среднюю стоимость жилья в размере 56,9 тыс. рублей за кв. метр
17 август 2017 (10:25)
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся в границах муниципального образования, на III квартал 2017 года». Информация об этом размещена на сайте муниципалитета.
«Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в Екатеринбурге в III квартале 2017 года, в размере 56 тыс. 900 руб.», — говорится в постановлении.
Отметим, что, по данным Уральской палаты недвижимости (УПН), средняя цена предложения на вторичном рынке жилья города составляет 66 тыс. 302 руб. за кв. м.
«Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в Екатеринбурге в III квартале 2017 года, в размере 56 тыс. 900 руб.», — говорится в постановлении.
Отметим, что, по данным Уральской палаты недвижимости (УПН), средняя цена предложения на вторичном рынке жилья города составляет 66 тыс. 302 руб. за кв. м.
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