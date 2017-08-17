Новости дня

В Екатеринбурге утвердили среднюю стоимость жилья в размере 56,9 тыс. рублей за кв. метр

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся в границах муниципального образования, на III квартал 2017 года». Информация об этом размещена на сайте муниципалитета.



«Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся в Екатеринбурге в III квартале 2017 года, в размере 56 тыс. 900 руб.», — говорится в постановлении.



Отметим, что, по данным Уральской палаты недвижимости (УПН), средняя цена предложения на вторичном рынке жилья города составляет 66 тыс. 302 руб. за кв. м.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: