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ФАС готова уважительно работать с операторами связи при отмене роуминга

УрБК, Москва, 17.08.2017. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ведомство готово уважительно работать с операторами связи в процессе отмены роуминга, сообщает «Прайм».



«Мы готовы уважительно работать с компаниями, рассматривать сроки, технологии, входить в положение. Мы все готовы, мы здравые люди, но мы не позволим, чтобы в нашей единой стране был такой роуминг, который говорит, что мы не одна страна», — сказал И. Артемьев.



Напомним, что в июле ФАС вынесла предупреждения компаниям «большой четверки» из-за цен во внутрисетевом роуминге, предписав избавиться от разницы в ценах к 13 августа. Однако лишь одна из компаний связи подала мотивированное ходатайство, и служба его одобрила, продлив исполнение предписания. В отношении трех других компаний связи в течение недели могут быть возбуждены антимонопольные дела.

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