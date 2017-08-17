Новости дня
ФАС готова уважительно работать с операторами связи при отмене роуминга
17 август 2017 (10:14)
УрБК, Москва, 17.08.2017. Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что ведомство готово уважительно работать с операторами связи в процессе отмены роуминга, сообщает «Прайм».
«Мы готовы уважительно работать с компаниями, рассматривать сроки, технологии, входить в положение. Мы все готовы, мы здравые люди, но мы не позволим, чтобы в нашей единой стране был такой роуминг, который говорит, что мы не одна страна», — сказал И. Артемьев.
Напомним, что в июле ФАС вынесла предупреждения компаниям «большой четверки» из-за цен во внутрисетевом роуминге, предписав избавиться от разницы в ценах к 13 августа. Однако лишь одна из компаний связи подала мотивированное ходатайство, и служба его одобрила, продлив исполнение предписания. В отношении трех других компаний связи в течение недели могут быть возбуждены антимонопольные дела.
«Мы готовы уважительно работать с компаниями, рассматривать сроки, технологии, входить в положение. Мы все готовы, мы здравые люди, но мы не позволим, чтобы в нашей единой стране был такой роуминг, который говорит, что мы не одна страна», — сказал И. Артемьев.
Напомним, что в июле ФАС вынесла предупреждения компаниям «большой четверки» из-за цен во внутрисетевом роуминге, предписав избавиться от разницы в ценах к 13 августа. Однако лишь одна из компаний связи подала мотивированное ходатайство, и служба его одобрила, продлив исполнение предписания. В отношении трех других компаний связи в течение недели могут быть возбуждены антимонопольные дела.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ФАС заявила о готовности судиться с операторами ради отмены роуминга в России
- ФАС возбудила дело в отношении «большой четверки» из-за цен в национальном роуминге
- Минкомсвязь: Отмена внутрисетевого роуминга в РФ может поднять цены для всех абонентов
- Минкомсвязи спрогнозировало рост тарифов на услуги сотовой связи из-за отмены роуминга
- Компания «МОТИВ» объявила о готовности к летнему роуминг-сезону
Loading...