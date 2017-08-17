Новости дня

Прямое авиасообщение между Минском и Екатеринбургом может быть восстановлено

17 август 2017 (09:47)

УрБК, Екатеринбург, 17.08.2017. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявил о своем намерении продвигать решение вопроса о восстановлении прямого авиасообщения между Минском и Екатеринбургом. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

На встрече с временным поверенным в делах посольства РФ в Республике Беларусь Вадимом Гусевым и торговым представителем РФ в Республике Беларусь Константином Артюшиным в Минске Е. Куйвашев сообщил о том, что одной из целей его визита стало проведение переговоров о возможном восстановлении прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Минском. В. Гусев поддержал эту инициативу.

«Свердловскую область и Республику Беларусь связывают надежные торгово-экономические отношения. Сотрудничество проходит в активном ключе. Вопрос восстановления прямого рейса между Минском и вашим регионом нужно ставить сегодня в полный рост», — сказал он.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...