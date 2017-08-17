Новости дня

Банк России отмечает снижение стоимости потребительского кредитования

УрБК, Москва, 17.08.2017. Банк России наблюдает тенденцию к снижению кредитными организациями и микрофинансовыми институтами полной стоимости потребительского кредитования (ПСК). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные регулятора.



В частности, во II квартале, по данным ЦБ, снижение ПСК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдалось по всем 20 категориям потребительских кредитов.



Помимо этого, регулятор отмечает снижение на 6,2 процентного пункта верхней границы среднерыночных значений ПСК кредитных организаций (до 26,8%). При этом, по его данным, среднерыночные значения ПСК по-прежнему значительно превышают среднерыночные процентные ставки по выдаваемым кредитам.



Во всех сегментах микрофинансового рынка по итогам второго квартала по большинству категорий потребительских займов также наблюдается снижение среднерыночных значений ПСК.



ЦБ фиксирует снижение по сравнению с первым кварталом по 15 из 21 категории потребительских займов, предоставляемых МФО (от 0,7 процентного пункта до 4,7 процентного пункта), при этом наиболее существенно снизились значения среднерыночной ПСК по категориям POS-займов (на 3,2–3,8 процентного пункта), а также по категории займов, выдаваемых на срок свыше одного года в сумме от 30 до 60 тыс. руб. (на 4,7 процентного пункта).



Среднерыночные значения ПСК также снизились по 12 из 18 категорий потребительских займов в сегменте кредитных потребительских кооперативов (на 0,2-1,6 процентного пункта по сравнению с первым кварталом) и по 11 из 18 категорий потребительских займов сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов (на 0,03-2,8 процентного пункта).

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: