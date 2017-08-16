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В Свердловской области 75% захоронений сибирской язвы не соответствуют санитарным нормам
16 август 2017 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. На Среднем Урале из 72 захоронений животных, ставших умерших после заражения сибирской язвой, 55 не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова.
«В данный момент из 55 захоронений исследовано 23. К сентябрю рабочая группа должна завершить свою работу по обследованию данных захоронений. Будет доклад обязательно подготовлен рабочей группой. Наше управление сделало запрос в архивы, чтобы нам конкретику предоставили по этим захоронениям. Работа в этом плане продолжается», — рассказала представитель надзорного органа.
По ее словам, 23 захоронения в настоящий момент приведены в надлежащее состояние, еще три планируется оформить до конца текущего года.
«В данный момент из 55 захоронений исследовано 23. К сентябрю рабочая группа должна завершить свою работу по обследованию данных захоронений. Будет доклад обязательно подготовлен рабочей группой. Наше управление сделало запрос в архивы, чтобы нам конкретику предоставили по этим захоронениям. Работа в этом плане продолжается», — рассказала представитель надзорного органа.
По ее словам, 23 захоронения в настоящий момент приведены в надлежащее состояние, еще три планируется оформить до конца текущего года.
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