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В Свердловской области 75% захоронений сибирской язвы не соответствуют санитарным нормам

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. На Среднем Урале из 72 захоронений животных, ставших умерших после заражения сибирской язвой, 55 не соответствуют ветеринарно-санитарным нормам. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге рассказала заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Свердловской области Наталья Банникова.



«В данный момент из 55 захоронений исследовано 23. К сентябрю рабочая группа должна завершить свою работу по обследованию данных захоронений. Будет доклад обязательно подготовлен рабочей группой. Наше управление сделало запрос в архивы, чтобы нам конкретику предоставили по этим захоронениям. Работа в этом плане продолжается», — рассказала представитель надзорного органа.



По ее словам, 23 захоронения в настоящий момент приведены в надлежащее состояние, еще три планируется оформить до конца текущего года.

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