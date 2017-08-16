Бумажные животноводы

С 1 июля 2018 года все субъекты хозяйственной деятельности, которые занимаются поставкой или переработкой животноводческой продукции, должны перейти на электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС). По задумке Россельхознадзора, это позволит эффективнее выявлять фальсификацию при производстве мясной и молочной продукции. В свою очередь, переработчики считают ее неэффективной и слишком затратной. В ожидании переноса или отмены нового требования три четверти предприятий Свердловской области до сих пор не зарегистрировались в системе.Со следующего года в России все участники товарного рынка — производители, переработчики, склады, торговые сети — не смогут перемещать животноводческую продукцию без оформления электронных ветеринарных сертификатов (ЭВС). Планируется, что компании будут оформлять партии товаров на входе и на выходе из предприятия. Таким образом, Россельхознадзор сможет отследить, если на каком-то этапе товар был сфальсифицирован.«К сожалению, существующая практика позволяет фальсифицировать продукцию, мы видим это воочию. Допустим, на усредненный молочный завод приходит 100 тонн сырья, а выходит переработанной продукции на 130 тонн. Возникает закономерный вопрос — откуда 30 тонн добавочной массы? А это как раз-таки те самые пальмовые масла, разного рода комбинированные жиры, которые добавляют в продукцию. Это происходит не повально, но зачастую. Такая же ситуация и на мясоперерабатывающих предприятиях. Все мы прекрасно понимаем, что добавляется соевый бульон для повышения массы», — рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге руководитель Управления Россельхознадзора по Свердловской области Игорь Тухбатов.ЭВС производители и переработчики смогут бесплатно оформить в государственной информационной системе «Меркурий». По данным надзорного органа, до конца года в регионе к ней должны подключиться около 70 тыс. хозяйствующих субъектов. Однако предприятия не спешат исполнить норму законодательства.«На сегодняшний день порядка 17 тыс. хозяйствующих субъектов уже перешли на электронную сертификацию в Свердловской области. Всего у нас их чуть более 70 тыс. Работы еще много, она должна уже в режиме рывка идти. Как и любая реформа, все это происходит со скрипом. Основной тормоз с молокоперерабатывающими предприятиями. Субъекты хозяйствующей деятельности хотят убедить нас перенести программу на год-два, видимо, думают, что что-то изменится», — отметил руководитель ведомства.По расчетам Национального союза производителей молока (Союзмолоко), переход на ЭВС обойдется для условного молочного завода в 140 млн руб. На эти деньги предприятию придется закупить оборудование, обучить сотрудников и обеспечить точку доступа для интернета. Такие затраты непременно отразятся на стоимости продукции.«По нашим расчетам, средний молочный завод потратит только 140 млн руб. на оборудование и еще 139 млн руб. ежегодно будет тратить на операционные расходы, обслуживание этой системы. Такие деньги есть не у всех предприятий. И даже если они найдут их, это неизбежно отразится на себестоимости продукции», — сообщила УрБК директор департамента по связям с общественностью и государственными органами Союзмолока Мария Жебит.По ее словам, ЭВС не решит проблему с фальсификацией мясной и молочной продукции просто потому, что система не учитывает сырье растительного происхождения — пальмовые масла или сою, которые являются основными ингредиентами фальсификации.«Ветеринарные сертификаты контролируют только сырье животного происхождения, поэтому говорить, что это как-то препятствует фальсификации, тоже невозможно. Использование растительных жиров не отслеживается «Меркурием». К тому же людям, которые будут проверять и оформлять эти ветсертификаты, будет платить зарплату тот же завод. Это просто штатный сотрудник, который будет делать то, что ему скажет работодатель», — пояснила она.В связи с этим производители и переработчики до последнего будут надеяться на перенос введения новой системы или ее полной отмены, отмечает представитель отраслевого союза. В свою очередь, представители Россельхознадзора уверяют, что ждать животноводам нечего: норму все равно введут. Такая принципиальная позиция надзорного органа может свидетельствовать о том, что проблема фальсификации продукции достигла своего апогея, и госорганы готовы ее решать самыми радикальными методами, без оценки регулирующего воздействия.