Дайджест
Стали известны даты запусков с космодрома Восточный
16 август 2017 (17:29)
Вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал запуски с космодрома Восточный, которые будут произведены в конце этого года. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Даты остаются прежними: 28 ноября и 22 декабря», — сказал он.
По словам Рогозина, сроки сдвинуты не будут.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин прибыл с проверкой на космодром Восточный.
«Даты остаются прежними: 28 ноября и 22 декабря», — сказал он.
По словам Рогозина, сроки сдвинуты не будут.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин прибыл с проверкой на космодром Восточный.
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