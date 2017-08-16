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Стали известны даты запусков с космодрома Восточный

16 август 2017 (17:29)

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал запуски с космодрома Восточный, которые будут произведены в конце этого года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Даты остаются прежними: 28 ноября и 22 декабря», — сказал он.

По словам Рогозина, сроки сдвинуты не будут.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин прибыл с проверкой на космодром Восточный.

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