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Стали известны даты запусков с космодрома Восточный

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин анонсировал запуски с космодрома Восточный, которые будут произведены в конце этого года. Об этом сообщает РИА «Новости».



«Даты остаются прежними: 28 ноября и 22 декабря», — сказал он.



По словам Рогозина, сроки сдвинуты не будут.



Ранее сообщалось, что Дмитрий Рогозин прибыл с проверкой на космодром Восточный.

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