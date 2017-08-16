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Подтопленные дома в Приморье освободились от воды

16 август 2017 (17:28)

Почти все подтопленные после сильного паводка дома в Приморском крае освободились от воды. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.

«За сутки вода ушла из 12 жилых домов и 30 дворов. Остаются подтопленными пять домов и 32 придомовые территории в городе Уссурийске», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пунктах временного размещения остаются 44 человека, среди них 16 детей.

При этом в регионе продолжается восстановление дорог, работы ведутся на 28 участках в Надеждинском и Пограничном районах края.

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