Дайджест
Подтопленные дома в Приморье освободились от воды
16 август 2017 (17:28)
Почти все подтопленные после сильного паводка дома в Приморском крае освободились от воды. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МЧС.
«За сутки вода ушла из 12 жилых домов и 30 дворов. Остаются подтопленными пять домов и 32 придомовые территории в городе Уссурийске», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в пунктах временного размещения остаются 44 человека, среди них 16 детей.
При этом в регионе продолжается восстановление дорог, работы ведутся на 28 участках в Надеждинском и Пограничном районах края.
«За сутки вода ушла из 12 жилых домов и 30 дворов. Остаются подтопленными пять домов и 32 придомовые территории в городе Уссурийске», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в пунктах временного размещения остаются 44 человека, среди них 16 детей.
При этом в регионе продолжается восстановление дорог, работы ведутся на 28 участках в Надеждинском и Пограничном районах края.
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