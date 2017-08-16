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ВЦИОМ: Почти 40% россиян вообще не употребляют спиртные напитки

УрБК, Москва 16.08.2017. Число россиян, не употребляющих алкоголь, за последние восемь лет выросло до 39%. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



«Результаты опросов фиксируют снижение уровня потребления алкоголя в нашей стране: так, если в 2009 году о том, что вовсе не пьют спиртного, сообщали 25% россиян, то в 2017 году — уже 39% (среди женщин и 18-24-летних — по 47%)», — говорится в исследовании.



При этом четверть (25%) опрошенных сказали, что употребляют алкоголь реже, чем раз в месяц, 16% — два-три раза в месяц. Только 5% респондентов употребляют алкоголь каждый день или несколько раз в неделю.



«Важный тренд, который мы фиксируем на протяжении последних нескольких лет — устойчивое снижение доли потребления так называемых «бытовых наркотиков». При этом речь идёт не только об алкогольной продукции, но и о потреблении табака. С другой стороны, мы отмечаем, что здоровый образ жизни как самостоятельная ценность получает все большее распространение. Стоит отметить, что наиболее ярко эти тенденции проявляются в молодежной среде», — заявил руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин.

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