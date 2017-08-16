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Суд оштрафовал застройщика «Новый город» за нарушение санэпидблагополучия населения

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. Суд признал ООО «Новый город» виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения при строительстве дома по ул. Новгородцевой в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



В 2016 году в ведомство поступила жалоба жильцов дома № 17, в которой граждане жаловались на практически полное отсутствие солнечного света в квартирах. Препятствием для солнца жильцы считали 16-этажный дом, выстроенный ООО «Новый город».



По итогам проверки было установлено, что в результате строительства многоэтажного двухподъездного жилого дома имеется нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов. Так, продолжительность непрерывной инсоляции в одной из комнат составила 28 минут. Прерывистая инсоляция в данной комнате отсутствует, что не соответствует требованиям санитарных правил.



В связи с выявленными нарушениями административный материал был направлен в Кировский районный суд для рассмотрения. В декабре 2016 года состоялось судебное заседание, вина ООО «Новый город» в допущенных нарушениях не была установлена ввиду наличия положительной разрешительной документации на строительство.



Не согласившись с вынесенным постановлением, управление подало жалобу в Свердловский областной суд. По результатам рассмотрения данной жалобы дело было направлено на новое рассмотрение. В апреле 2017 года ООО «Новый город» признано виновным по статье 6.3 КоАП РФ с назначением административного штрафа.



В свою очередь, ООО «Новый город» подало жалобу на данное постановление в Свердловский областной суд. В июле 2017 года дело было рассмотрено, судом признаны несостоятельными доводы общества о допущенных процессуальных нарушениях, о ненадлежащем способе установления нарушения, в связи с чем постановление о назначении административного наказания обществу оставлено без изменения, жалобу защитника ООО «Новый город» — без удовлетворения.

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