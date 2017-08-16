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НБКИ: Только 43% жителей России лояльны одному кредитору

УрБК, Москва, 16.08.2017. Только 43% жителей России лояльны одному кредитору. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



«Средний заемщик пользуется услугами нескольких организаций. Лишь 43% россиян лояльны одному кредитору. При этом самая высокая доля лояльных заемщиков у микрофинансовой организации (МФО) — 55,4%, а самая низкая у кредитно-потребительского кооператива (КПК) — 22,1%. Лояльность банковских заемщиков оценивается на уровне 42,2%», — говорится в сообщении.



Отмечается, что заемщики более лояльны крупным кредиторам. По данным НБКИ, крупным МФО свою лояльность демонстрируют 56,2% заемщиков, а наиболее значимым банкам и КПК — 42,2% и 22,4% соответственно. У средних и небольших МФО лояльных заемщиков от общего числа заемщиков — 30,4% и 17,9% соответственно, у банков — 26,4% и 29,6%, у КПК — 20,3% и 21,5%.

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