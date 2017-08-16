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СК предъявил обвинение в мошенничестве одному из идеологов строительства «Бухты Квинс»

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. Следственное Управление СК России по Свердловской предъявило окончательное обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору» еще одному фигуранту по делу ЖСК «Бухта Квинс». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, в период с декабря 2010 по декабрь 2012 годов обвиняемый совместно с ещё двумя другими лицами, действуя по предварительному сговору, совершил хищение денежных средств в особо крупном размере путём злоупотребления доверием пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс».



Имена указанных лиц в ведомстве не уточняют. Но, по всей видимости, речь идет об экс-замминистра экономики Свердловской области Михаиле Шилиманове, а также его бизнес-партнерах — руководителе Театра эстрады Александре Новикове и Ларисе Ассоновой.



Как полагает следствие, обвиняемые знали о том, что определенные строительные работы уже выполнены силами частной строительной компании на объекте строительства, и в связи с чем не требуется дополнительных денежных затрат на данные конкретные строительные работы. Несмотря на это, часть денежных средств, поступивших от пайщиков и находящихся на расчетных счетах ПЖСК «Бухта Квинс», по подложным основаниям была перечислена на расчётные счета ряда других юридических лиц, фактически не выполнявших вышеуказанные работы и не оказывающих услуги на данном объекте строительства, после чего денежные средства обналичивались.



Как установлено в ходе следствия, от преступных действий пострадало порядка 60 потерпевших, которым причинён ущерб на общую сумму более 50 млн руб. Таким образом, обвинение предъявлено в связи с хищением части вложенных пайщиками денежных средств, которые были похищены под предлогом оплаты строительных работ, фактически и так уже проведенных.



Напомним, ранее сообщалось, что аналогичное обвинение накануне было предъявлено Ларисе Ассоновой.



«Также Следственное управление СК России по Свердловской области в ближайшее время намерено предъявить соответствующее обвинение еще одному лицу, совместно с которым, по версии следствия, действовали обвиняемые», — отмечают в пресс-службе.

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