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Официальный курс долл. США снизился на 27 коп., евро — на 38 коп.
16 август 2017 (15:15)
УрБК, Москва, 16.08.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 августа. Курс долл. США снизился на 27,45 коп., до 59,65 руб. Курс евро снизился 39,6 коп., до 70 руб.
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