На Урале снова растет безработица

На Среднем Урале отмечается рост уровня безработицы. По данным регионального департамента по труду и занятости, на 1 августа 2017 года число граждан, не имеющих работу, но активно ищущих ее (по методологии Международной организации труда такие люди классифицируются как безработные), составило 120,2 тыс. человек. Для сравнения, 1 августа 2016 года таких людей было 119,6 тыс. Уровень общей безработицы в Свердловской области за последний год вырос с 5,4 до 5,6%.Примечательно, что большинство людей предпочитают искать работу самостоятельно, не обращаясь в центры занятости. На 1 августа 2017 года на Среднем Урале было зарегистрировано 28 тыс. 618 человек (23,8% от общего числа безработных по классификации МОТ). Остальные свердловчане отказались вставать на биржу труда.Главная причина роста безработицы — оптимизация численности персонала на свердловских предприятиях. В январе-июле 2017 года в уральские центры занятости поступили уведомления от 59 организаций о массовых сокращениях 7 тыс. 339 человек (в январе-июле 2016 года — 8 тыс. 116 человек). Еще 8 тыс. 990 работников должны были уволить в связи с ликвидацией организаций (без учета массовых сокращений).На 1 августа 2017 года в режиме неполной занятости трудятся 11 тыс. 567 свердловчан (на 1 августа 2016 года — 7 тыс. 618 человек). Из них 11 тыс. 023 уральцев работают неполный рабочий день, 519 человек — находятся в простое по вине работодателя, 25 сотрудникам предоставили отпуск без сохранения заработной платы.Как отмечают эксперты, далеко не все массовые сокращения или переводы сотрудников в режим неполной занятости попадают в официальную статистику. Достаточно часто увольнение персонала замаскировано под формулировки «по собственному желанию» или «по соглашению сторон».«В общей численности безработных, зарегистрированных в центрах занятости, 58,9% составили граждане, уволившиеся по собственному желанию, 13% — в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности штата организации, 18,4% — потерявшие работу по другим причинам», — говорится в отчете департамента по труду и занятости Свердловской области.Отметим, что на Среднем Урале зафиксирован заметный рост уровня «хронической безработицы». Год назад, 1 августа 2016 года, доля свердловчан, которые не могли найти работу более одного года, составляла 15,9%. Сейчас она выросла до 24,6%.Портал «Зарплата.ру» приводит другую статистику, которая подтверждает эту тревожную тенденцию.«В настоящее время 60% екатеринбуржцев находятся в поиске новой работы, при этом 37% из них трудоустроены в настоящий момент. Треть опрошенных рассматривает вакансии менее месяца, четверть — от 1 до 3 месяцев, каждый десятый — от 3 до 6 месяцев, в то время как 38% горожан признались, что не могут никуда устроиться уже больше полугода», — сообщила пресс-секретарь портала «Зарплата.ру» Ольга Павлюченко.Среди безработных свердловчан есть представители всех возрастных категорий. По данным департамента по труду и занятости, доля граждан 16-17 лет в настоящее время составляет 0,5%, от 18 до 19 лет — 2,6%, от 20 до 24 лет — 7,2%, от 25 до 29 лет — 10,1%, от 30 лет до предпенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного возраста) — 71,6%, предпенсионного возраста — 8%.Экономические аналитики связывают тревожную ситуацию на рынке труда Свердловской области с тяжелым финансовым положением многих организаций.«В нашей стране достаточно много предприятий, которые сначала не пошли на увольнения, а решили перевести своих сотрудников в режим неполной занятости. Сейчас у таких компании просто иссяк запас прочности. Они рассчитывали, что через несколько лет экономическая ситуация улучшится, и эти сотрудники снова им понадобятся. Однако пока этого не произошло. Поэтому предприятия вынуждены сокращать численность штата», — сообщил независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов.По мнению экспертов, в ближайшее время вряд ли стоит ожидать кардинального улучшения ситуации на рынке труда. При существенном снижении интенсивности бизнеса, которое наблюдается в последние годы, компании стараются минимизировать расходы. Многие свердловские предприятия находятся на грани выживания, поэтому вынуждены продолжать политику оптимизации кадров.