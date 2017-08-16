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Группа «Хороший вкус» может отказаться от Горноуральского агрокомплекса
16 август 2017 (14:54)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. Руководство группы «Хороший вкус» может закрыть ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» (входит в группу) после выявления многочисленных нарушений природоохранного законодательства на объекте. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал руководитель Управления Россельхознадзора по Свердловской области Игорь Тухбатов.
По его словам, устранение нарушений настолько затратно, что собственное производство мяса для группы может оказаться нерентабельным.
«Построить и ввести в строй объекты по утилизации — достаточно затратное мероприятие. На сегодня наше Управление Россельхознадзора в постоянном режиме проводит консультации для Горноуральского комплекса, и менеджмент сейчас задумывается, имеет ли им смысл продолжать в этом направлении (работать — прим. ред). Мы, к сожалению, от своих требований к свинокомплексу отступиться не можем», — рассказал Игорь Тухбатов.
При этом представитель надзорного ведомства отметил, что по лабораторным испытаниям продукция «Хорошего вкуса» отвечает необходимым требованиям. В случае, если предприятие решит отказаться от производства собственного сырья, качество товара может ухудшиться.
Напомним, многочисленные нарушения природоохранного законодательства, в том числе излив жидкой фракции фекальных отходов на рельеф местности из переполненных иловых карт (резервуары для отстаивания и обеззараживания отходов жизнедеятельности свиней), выявили представители Россельхознадзора, Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры в ходе совместной проверки.
По оценке надзорных органов, общая сумма ущерба плодородным почвам из-за химического загрязнения предприятием превысила 7,6 млн руб. В конце июня 2017 года прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела, направив материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства ООО «Агрокомплекс «Горноуральский». Также надзорное ведомство планирует через суд взыскать причиненный ущерб.
По его словам, устранение нарушений настолько затратно, что собственное производство мяса для группы может оказаться нерентабельным.
«Построить и ввести в строй объекты по утилизации — достаточно затратное мероприятие. На сегодня наше Управление Россельхознадзора в постоянном режиме проводит консультации для Горноуральского комплекса, и менеджмент сейчас задумывается, имеет ли им смысл продолжать в этом направлении (работать — прим. ред). Мы, к сожалению, от своих требований к свинокомплексу отступиться не можем», — рассказал Игорь Тухбатов.
При этом представитель надзорного ведомства отметил, что по лабораторным испытаниям продукция «Хорошего вкуса» отвечает необходимым требованиям. В случае, если предприятие решит отказаться от производства собственного сырья, качество товара может ухудшиться.
Напомним, многочисленные нарушения природоохранного законодательства, в том числе излив жидкой фракции фекальных отходов на рельеф местности из переполненных иловых карт (резервуары для отстаивания и обеззараживания отходов жизнедеятельности свиней), выявили представители Россельхознадзора, Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры в ходе совместной проверки.
По оценке надзорных органов, общая сумма ущерба плодородным почвам из-за химического загрязнения предприятием превысила 7,6 млн руб. В конце июня 2017 года прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела, направив материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства ООО «Агрокомплекс «Горноуральский». Также надзорное ведомство планирует через суд взыскать причиненный ущерб.
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