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Группа «Хороший вкус» может отказаться от Горноуральского агрокомплекса

16 август 2017 (14:54)

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. Руководство группы «Хороший вкус» может закрыть ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» (входит в группу) после выявления многочисленных нарушений природоохранного законодательства на объекте. Об этом в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге рассказал руководитель Управления Россельхознадзора по Свердловской области Игорь Тухбатов.

По его словам, устранение нарушений настолько затратно, что собственное производство мяса для группы может оказаться нерентабельным.

«Построить и ввести в строй объекты по утилизации — достаточно затратное мероприятие. На сегодня наше Управление Россельхознадзора в постоянном режиме проводит консультации для Горноуральского комплекса, и менеджмент сейчас задумывается, имеет ли им смысл продолжать в этом направлении (работать — прим. ред). Мы, к сожалению, от своих требований к свинокомплексу отступиться не можем», — рассказал Игорь Тухбатов.

При этом представитель надзорного ведомства отметил, что по лабораторным испытаниям продукция «Хорошего вкуса» отвечает необходимым требованиям. В случае, если предприятие решит отказаться от производства собственного сырья, качество товара может ухудшиться.

Напомним, многочисленные нарушения природоохранного законодательства, в том числе излив жидкой фракции фекальных отходов на рельеф местности из переполненных иловых карт (резервуары для отстаивания и обеззараживания отходов жизнедеятельности свиней), выявили представители Россельхознадзора, Росприроднадзора и природоохранной прокуратуры в ходе совместной проверки.

По оценке надзорных органов, общая сумма ущерба плодородным почвам из-за химического загрязнения предприятием превысила 7,6 млн руб. В конце июня 2017 года прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела, направив материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям руководства ООО «Агрокомплекс «Горноуральский». Также надзорное ведомство планирует через суд взыскать причиненный ущерб.

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