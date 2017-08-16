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В России каждое шестое медучреждение требует капремонта или реконструкции
16 август 2017 (14:31)
УрБК, Москва, 16.08.2017. В России каждое шестое (18%) здание медицинских учреждений требует капитального ремонта, реконструкции или замены. К такому выводу пришли эксперты Фонда независимого мониторинга «Здоровье».
Как сообщают эксперты, из 116 тыс. зданий медицинских организаций на конец 2016 года около 1,3 тыс. находятся в аварийном состоянии, 1,8 тыс. требуют реконструкции, а 17 тыс. — капитального ремонта (в том числе 7 тыс. зданий центральных районных больниц).
Кроме того, на селе лишь половина фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) соответствует санитарным требованиям. Так, только 51,9% из почти 34 тыс. ФАПов в стране имеют водопровод, 45,6% — канализацию, 29% — центральное отопление. Несмотря на это, медучреждения продолжают работать, так как являются единственными подобными организациями в округе.
Также вызывает беспокойство недостаточная техническая оснащенность и степень информатизации медорганизаций.
Как сообщают эксперты, из 116 тыс. зданий медицинских организаций на конец 2016 года около 1,3 тыс. находятся в аварийном состоянии, 1,8 тыс. требуют реконструкции, а 17 тыс. — капитального ремонта (в том числе 7 тыс. зданий центральных районных больниц).
Кроме того, на селе лишь половина фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) соответствует санитарным требованиям. Так, только 51,9% из почти 34 тыс. ФАПов в стране имеют водопровод, 45,6% — канализацию, 29% — центральное отопление. Несмотря на это, медучреждения продолжают работать, так как являются единственными подобными организациями в округе.
Также вызывает беспокойство недостаточная техническая оснащенность и степень информатизации медорганизаций.
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