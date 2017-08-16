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Академический признали самым популярным районом на рынке жилья Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. Академический признали самым популярным районом на рынке новостроек и вторичного жилья Екатеринбурга. Об этом говорится в исследовании портала N1.RU.



«В среднем одно объявление на «вторичке» в Академическом набирает 233 просмотра в месяц. При этом «трешки» в этом микрорайоне абсолютные лидеры по городу в целом — у них в среднем по 300 просмотров. А одно объявление о продаже квартиры в новостройках Академического просматривают в среднем 255 раз за месяц», — говорится в сообщении.



В числе других микрорайонов, где выставленные на продажу квартиры, вызывают высокий интерес у присматривающих себе жильё в Екатеринбурге Автовокзал, Ботаника, Заречный и Юго-Западный. Правда,в этих микрорайонах число просмотров одного объявления не превышает 200 в месяц.



Наряду с собственными данными о популярности микрорайонов среди потенциальных покупателей аналитики N1.RU провели опрос среди 2,8 тыс. риэлторов Екатеринбурга, попросив их ответить на вопрос о том, жилье в каком микрорайоне интересует их клиентов больше всего. Как оказалось в ходе опроса, самый востребованный район — это Автовокзал, на втором месте — Академический, а на третьем — ВИЗ.



«Привлекательность Академического и Автовокзала для покупателей вполне объяснима. Академический — это район активной застройки, где есть вся необходимая для жизни инфраструктура. Автовокзал — это центр, и здесь будет спрос всегда, так как покупатель даже с ограниченным бюджетом зачастую делает выбор в пользу квартиры в центре, жертвуя лишними «квадратами», которые мог бы получить за эти деньги на окраине», — заявила руководитель проекта N1.RU в Екатеринбурге Оксана Сидлецкая.

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