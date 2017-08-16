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УК «Альфа-Капитал» проверит действия своего аналитика, сообщившего клиентам о проблемах в четырех банках

УрБК, Москва, 16.08.2017. УК «Альфа-Капитал» проверит действия своего аналитика, сообщившего клиентам о проблемах в четырех банках. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.



«Руководство компании подчеркивает, что в отношении конкретного сотрудника будет проведен анализ действий на предмет соответствия внутренним процедурам, стандартам компании и профессиональной компетентности», — говорится в сообщении.



В УК «Альфа-Капитал» подчеркивают, что письмо в отношении рисков инструментов банков является частным мнением конкретного аналитика, сотрудника компании и не является официальной позицией компании, оно не осуществлялось в рамках каких-либо официальных рассылок клиентам.



«Компания заявляет, что личная точка зрения отдельного сотрудника в данном случае не соответствует позиции УК «Альфа-Капитал». Исходя из требований действующего законодательства УК «Альфа-Капитал» ежедневно ведет мониторинг состояния рынка с учетом публичных рейтингов и текущей рыночной ситуации. При этом УК «Альфа-Капитал» не обладает какой-либо непубличной негативной информацией в отношении вышеуказанной группы банков», — отмечают в компании.



Напомним, что ранее издание «Ведомости» сообщило, что УК «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о потенциальных рисках из-за проблем у четырех российских банков, которые входят в топ-15 по величине активов.



«Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 года, как думают многие», — говорилось в письме, которое цитировало издание.

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