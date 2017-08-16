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Каспаров проиграл первый матч после возвращения в шахматы

Российский гроссмейстер Гарри Каспаров проиграл соотечественнику Яну Непомнящему в партии по быстрым шахматам на турнире в американском Сент-Луисе. Об этом сообщается на сайте grandchesstour.org.



Встреча в рамках пятого тура соревнований прошла вечером по московскому времени во вторник, 15 августа. Для Каспарова это поражение стало первым на турнире. До этого он четыре раза сыграл вничью.



Непомнящий делит первое место в турнирной таблице с американцем Фабиано Каруаной, у обоих спортсменов по семь очков. Каспаров делит седьмую строчку с россиянином Сергеем Карякиным и индийцем Вишванатаном Анандом.

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