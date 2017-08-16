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В Китае разработали новый ионный двигатель

16 август 2017 (13:19)

Ученые Харбинского политехнического университета (Китай) усовершенствовали конструкцию цилиндрического двигателя на эффекте Холла. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Physics of Plasmas, передает портал «Лента.ру».

«Наиболее практичным способом изменения динамики нейтрального потока в канале разряда является изменение метода закачки газа или работа с геометрической морфологией канала разряда», — отметил соавтор Лицю Вэй.

При помощи программного обеспечения COMSOL специалисты выбрали конструкцию впускного сопла (угол раствора), обеспечивающую высокие плотность и однородность газа в канале разряда. Это позволило добиться большей тяги.

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