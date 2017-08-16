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Оборот предприятий стройиндустрии Свердловской области сократился на 19,4%
16 август 2017 (12:58)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. В Свердловской области в январе-июле 2017 года оборот строительных организаций в действующих ценах составил 51 млрд 471 млн руб. Это на 19,4% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Об этом сообщает Свердловскстат.
Оборот организаций, которые занимаются производством готовых металлических изделий, в январе-июле 2017 года сократился на 9,1%, выпуском напитков — на 8,2%, полиграфической продукции — на 6,7%, изделий из кожи — на 3,4%, текстильной продукции — на 1,8%.
Оборот организаций, которые занимаются производством готовых металлических изделий, в январе-июле 2017 года сократился на 9,1%, выпуском напитков — на 8,2%, полиграфической продукции — на 6,7%, изделий из кожи — на 3,4%, текстильной продукции — на 1,8%.
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