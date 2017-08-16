Новости дня

«Балтика» фиксирует падение российского рынка пива на 5% из-за ограничений размера ПЭТ-упаковки

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. По оценкам компании «Балтика» (входит в Carlsberg Group), в I полугодии 2017 года российский рынок пива продолжил падение, которое составило около 5%. Об этом сообщает пресс-служба компании.



«Причинами негативной динамики стали вступившее в силу с 1 января 2017 года ограничение производства и оборота (за исключением розничной продажи) пива в ПЭТ-упаковке объемом выше 1,5 л, неблагоприятные погодные условия в отдельных регионах страны и продолжающееся снижение реальных доходов населения. На фоне общего падения рынка пива позитивной тенденцией первого полугодия 2017 года стал рост объемов продаж безалкогольного пива, который составил 5,7%», — рассказали в пресс-службе.



Для адаптации к произошедшим на рынке серьезным изменениям «Балтика» скорректировала свою ценовую политику с целью роста рынка в стоимостном измерении. Некоторые конкуренты выбрали стратегию, нацеленную на увеличение объемов. Как следствие, продукция «Балтики» в ПЭТ-упаковке стоила дороже, чем средняя цена продукции в этом сегменте на рынке, что привело к снижению доли рынка (по итогам 6 месяцев она составила 32,2%) и объемов продаж. Однако такая ценовая политика «Балтики» способствовала серьезному увеличению прибыли.



«Основным вызовом для нас и всего российского рынка пива в I полугодии 2017 года стали вступившие в силу в январе законодательные изменения, принятые в прошлом году. Наряду со снижением покупательской способности населения и неблагоприятными погодными условия весны-лета в отдельных регионах страны ограничение объемов продукции в ПЭТ-упаковке оказало серьезное влияние на объемы продаж «Балтики», что привело к снижению доли рынка. В то же время мы существенно улучшили прибыльность компании благодаря сильному ценовому миксу и строгому контролю за расходами», — рассказал президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика», исполнительный вице-президент Carlsberg Group по региону Восточная Европа Яцек Пастушка.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: