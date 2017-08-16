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Восстановлено горячее водоснабжение в ряде микрорайонов Екатеринбурга
16 август 2017 (12:12)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. Ограничения горячего водоснабжения (ГВС) потребителей Екатеринбурга сняты после того, как СУГРЭС (компании «Энел Россия») вышла на заданную, предписанную графиком нагрузку. Об этом сообщает пресс-служба Екатеринбургской сетевой компании.
Напомним, в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону, согласно графику ремонтов водоподготовок теплоисточников, 12 августа выведено в ремонт оборудование Ново-Свердловской ТЭЦ. В результате было введено ограничение ГВС потребителей, в том числе жителей Паркового, Комсомольского, Пионерского микрорайона, Синих Камней, а также Березовского.
Решить проблему ограничений, связанную с дефицитом воды, энергетики должны были путем предписанной утвержденным графиком загрузки теплоисточника — СУГРЭС.
Как только СУГРЭС вышла на заданные диспетчером ЕТК параметры, появилась возможность снять ограничения.
Сейчас станция несет нагрузку 4 тыс. т в час. Сняты ограничения потребителей в микрорайонах Комсомольский, Синие Камни, Пионерский, Парковый. Выровнены режимы подачи ГВС в центре города и Верх-Исетском районе.
Напомним, в ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону, согласно графику ремонтов водоподготовок теплоисточников, 12 августа выведено в ремонт оборудование Ново-Свердловской ТЭЦ. В результате было введено ограничение ГВС потребителей, в том числе жителей Паркового, Комсомольского, Пионерского микрорайона, Синих Камней, а также Березовского.
Решить проблему ограничений, связанную с дефицитом воды, энергетики должны были путем предписанной утвержденным графиком загрузки теплоисточника — СУГРЭС.
Как только СУГРЭС вышла на заданные диспетчером ЕТК параметры, появилась возможность снять ограничения.
Сейчас станция несет нагрузку 4 тыс. т в час. Сняты ограничения потребителей в микрорайонах Комсомольский, Синие Камни, Пионерский, Парковый. Выровнены режимы подачи ГВС в центре города и Верх-Исетском районе.
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