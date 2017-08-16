Новости дня

Бензин АИ-92 в Свердловской области в июле подорожал на 0,4%

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. Стоимость моторного топлива АИ-92 в Свердловской области в июле выросла на 0,43% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 36,29 руб. за литр. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.



Цена бензина АИ-95 за месяц выросла на 0,14% (до 38,81 руб. за литр). Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,04% (до 38,84 руб.). Средняя цена на сжиженный углеводородный газ не изменилась. В настоящее время она составляет 16,22 руб. за литр.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: