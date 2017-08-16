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Бензин АИ-92 в Свердловской области в июле подорожал на 0,4%
16 август 2017 (11:51)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. Стоимость моторного топлива АИ-92 в Свердловской области в июле выросла на 0,43% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 36,29 руб. за литр. Об этом сообщает Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.
Цена бензина АИ-95 за месяц выросла на 0,14% (до 38,81 руб. за литр). Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,04% (до 38,84 руб.). Средняя цена на сжиженный углеводородный газ не изменилась. В настоящее время она составляет 16,22 руб. за литр.
Цена бензина АИ-95 за месяц выросла на 0,14% (до 38,81 руб. за литр). Стоимость дизельного топлива снизилась на 0,04% (до 38,84 руб.). Средняя цена на сжиженный углеводородный газ не изменилась. В настоящее время она составляет 16,22 руб. за литр.
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