В Академическом районе Екатеринбурга пройдет фестиваль «Добрососедство»

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. В День города, 19 августа, в Академическом районе Екатеринбурга состоится фестиваль «#Добрососедство». Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».Уже традиционный для Академического фестиваль пройдет на обустроенной площадке перекрестка улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина. С 12.00 до 19.00 гостей ждет развлекательная программа с фудкортом, большой игровой зоной и музыкальной программой.«На главной сцене выступят сразу два именитых хэдлайнера — легендарные рок-группы Trubetskoy и «Ногу свело!», выступление которых запланировано на 16.00», — отмечают организаторы мероприятия. Мероприятие специально подвели по таймингу к 19.00, чтобы горожане не пропустили основные гала-концерты, которые состоятся в центре Екатеринбурга.