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В Академическом районе Екатеринбурга пройдет фестиваль «Добрососедство»

16 август 2017 (11:32)

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. В День города, 19 августа, в Академическом районе Екатеринбурга состоится фестиваль «#Добрососедство». Об этом сообщает пресс-служба «РСГ-Академическое».

Уже традиционный для Академического фестиваль пройдет на обустроенной площадке перекрестка улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина. С 12.00 до 19.00 гостей ждет развлекательная программа с фудкортом, большой игровой зоной и музыкальной программой.

«На главной сцене выступят сразу два именитых хэдлайнера — легендарные рок-группы Trubetskoy и «Ногу свело!», выступление которых запланировано на 16.00», — отмечают организаторы мероприятия. Мероприятие специально подвели по таймингу к 19.00, чтобы горожане не пропустили основные гала-концерты, которые состоятся в центре Екатеринбурга.

В Академическом районе Екатеринбурга пройдет фестиваль «Добрососедство»
АО «РСГ-Академическое», офис продаж:
ул. Вильгельма де Геннина, 31.
Тел.: (343) 222-7-222.
www.akademicheskiy.org

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