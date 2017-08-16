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УК «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о рисках в четырех банках из топ-15

УрБК, Москва, 16.08.2017. Управляющая компания (УК) «Альфа-Капитал» предупредила клиентов о потенциальных рисках из-за проблем у четырех российских банков, которые входят в топ-15 по величине активов. Об этом сообщает газета «Ведомости».



«Мы продолжаем получать все больше публичной и непубличной информации о проблемах внутри целой группы банков — «ФК Открытие», «Бина», Московского кредитного банка (МКБ) и Промсвязьбанка. Есть большая вероятность, что ситуация вокруг них может быть окончательно решена уже этой осенью, а не после выборов президента России в 2018 года, как думают многие», — говорится в письме, которое недавно разослал своим клиентам «Альфа капитал».



Под риском в первую очередь находятся выпуски субординированных облигаций, «которые в случае санации банка-эмитента, скорее всего, будут списаны полностью», уточняет «Альфа капитал».



Управляющая компания указывает, что закрыла лимиты на облигации этих четырех банков и рекомендует своим клиентам «дистанцироваться от риска, переведя активы к более надежным участникам банковской системы России».

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