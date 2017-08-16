Новости дня

СК предъявил обвинение фигурантке дела о мошенничестве с деньгами пайщиков «Бухты Квинс»

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. Следственное управление СК России по Свердловской области предъявило окончательное обвинение фигурантке уголовного дело о мошенничестве с деньгами пайщиков ЖСК «Бухта Квинс». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По версии следствия, в период с декабря 2010 по декабрь 2012 годов обвиняемая и двое других лиц, действуя по предварительному сговору, совершили хищение денежных средств в особо крупном размере путем злоупотребления доверием пайщиков потребительского жилищно-строительного кооператива «Бухта Квинс».



Имя обвиняемой и лиц, действовавших с ней совместно, в ведомстве не уточняют. Но, по всей видимости, речь идет об Ларисе Ассоновой, а также о руководителе Театра эстрады Александре Новикове и его бизнес-партнере, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаиле Шилиманове.



Как полагает следствие, обвиняемые знали о том, что определенные строительные работы уже выполнены силами частной строительной компании на объекте строительства, и в связи с чем не требуется дополнительных денежных затрат на данные конкретные строительные работы. Несмотря на это, часть денежных средств, поступивших от пайщиков и находящихся на расчетных счетах ПЖСК «Бухта Квинс», по подложным основаниям были перечислены на расчетные счета ряда других юридических лиц, фактически не выполнявших вышеуказанные работы и не оказывающих услуги на данном объекте строительства, после чего денежные средства обналичивались.



Как установлено в ходе следствия, от указанных преступных действий пострадало порядка 60 потерпевших, которым причинен ущерб на общую сумму более 50 млн руб.



Следственным управлением СК России по Свердловской области решение о предъявлении обвинения принято с учетом полученных ранее в ходе следствия доказательств — допросов, анализа финансовой и бухгалтерской документации, результатов экспертиз, которые проводились еще в период, когда уголовное дело расследовалось следствием полиции (ГСУ ГУ МВД РФ по Свердловской области). При этом сведения, которые были получены в период расследования уголовного дела в полиции, также нашли свое подтверждение и в ходе следственных действий.



В ведомстве уточняют, что обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ предъявлено не в связи с приостановкой строительства указанного жилищного комплекса, а именно в связи с хищением части вложенных пайщиками денежных средств под предлогом оплаты строительных работ, фактически и так уже проведённых.



Следственное управление СК России по Свердловской области в ближайшее время намерено предъявить соответствующее обвинение ещё двум лицам, совместно с которыми, по версии следствия, действовала обвиняемая.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: