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За месяц просроченная задолженность по зарплате в России выросла на 7,7%

УрБК, Москва, 16.08.2017. На 1 августа 2017 года объем просроченной задолженности по зарплате в России достиг 3 млрд 455 млн руб. Как сообщает Росстат, за месяц показатель вырос на 248 млн руб. или 7,7%.



В том числе из-за отсутствия собственных средств организации не смогли погасить задолженность по зарплате на сумму 3 млрд 395 млн руб. (98,3%), из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней — 60 млн руб. (1,7%). Чаще всего задерживают выплаты по госконтрактам региональные бюджеты, их задолженность составила 46 млн руб.



В общем объеме просроченной задолженности по заработной плате 46% приходится на обрабатывающие производства, 23% — на строительство, 12% — на добычу полезных ископаемых, по 6% — на сельское хозяйство, охоту и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки и транспорт.



Задолженность по заработной плате за последний месяц, за который производились начисления, в общем объеме просроченной задолженности составила в среднем 26%. Долги, которые образовались в 2016 году, занимают долю в 26,5%, в 2015-м и ранее — 23%. Четверть суммы (25,1%, 896 млн руб.) приходится на задолженность перед работниками предприятий, находящихся в стадии банкротства.



Всего на 1 августа российские предприятия задолжали по зарплате 64 тыс. человек, это менее 1% работников по обследуемым Росстатом видам экономической деятельности. В целом данные подготовлены на основе сведений крупных и средних компаний, которые отчитываются перед органом статистики.

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