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На ЕВРАЗ ЗСМК завершили капитальный ремонт доменной печи № 2

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. На ЕВРАЗ ЗСМК завершили капитальный ремонт доменной печи № 2. Проведенные работы обеспечат производительную работу агрегата, увеличение межремонтного периода и снижение воздействия доменного производства на окружающую среду. На обновление домны ЕВРАЗ направил порядка 1 млрд руб., сообщает пресс-служба холдинга.



«В ходе ремонта частично заменен кожух агрегата, полностью восстановлена система охлаждения, обновлена огнеупорная футеровка горна, фурменной зоны и шахты. Также отремонтирована система загрузки печи. В комплексе эти работы обеспечат безаварийную работу агрегата. Особое внимание было уделено экологической составляющей: отремонтировано оборудование литейного двора, блок воздухонагревателей, улучшена система аспирации и вентиляции, за счет чего значительно снизится воздействие доменного производства на атмосферу и улучшатся условия труда работников цеха», — говорится в сообщении.



В 2016 году на ЕВРАЗ ЗСМК был проведен капитальный ремонт на доменной печи № 1, в 2018 году планируется провести обновление третьей домны. Это позволит повысить эффективность и производительность доменного производства ЕВРАЗ ЗСМК. Сегодня оно включает три доменные печи общим полезным объемом 8 тыс. кубометров. Ежегодно комбинат производит порядка 6 млн т чугуна.

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