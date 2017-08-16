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Производство полезных ископаемых в Свердловской области в январе-июле 2017 года сократилось на 9,6%

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. Индекс промышленного производства Свердловской области в январе-июле 2017 года вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В обрабатывающих производствах показатель увеличился на 4,3%, в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром — на 9,6%. В сегменте добычи полезных ископаемых индикатор снизился на 9,6%.



В июле 2017 года индекс промпроизводства Свердловской области сократился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и вырос на 2,5% по сравнению с июлем 2016 года.

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