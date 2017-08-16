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Россельхозбанк выбран для выплаты возмещения вкладчикам банка «Резерв»
16 август 2017 (09:41)
УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. АО «Россельхозбанк» стало победителем конкурсов по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, АО «Банк «Резерв». Об этом говорится в сообщении на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
«Для оперативного получения страхового возмещения вкладчиками кредитной организации в Верхней Салде АСВ дополнительно отберет на конкурсной основе банк-агент. Информация об итогах этого конкурса будет размещена на сайте АСВ не позднее 18 августа 2017 года», — говорится в сообщении.
Прием заявлений о выплате возмещения начнется 23 августа 2017 года.
«Для оперативного получения страхового возмещения вкладчиками кредитной организации в Верхней Салде АСВ дополнительно отберет на конкурсной основе банк-агент. Информация об итогах этого конкурса будет размещена на сайте АСВ не позднее 18 августа 2017 года», — говорится в сообщении.
Прием заявлений о выплате возмещения начнется 23 августа 2017 года.
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