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«ТМК Нефтегазсервис» сопровождает каждый восьмой спуск труб ТМК с премиальными соединениями

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2017. «ТМК Нефтегазсервис» (ТМК НГС), сервисное подразделение Трубной Металлургической Компании (ТМК), за семь месяцев 2017 года выполнило 112 сопровождений спусков трубной продукции на Ванкорском, Южно-Тамбейском, Уренгойском, Астраханском и других месторождениях. Сегодня каждый восьмой спуск трубной продукции ТМК с премиальными соединениями TMK UP Российского дивизиона сопровождают специалисты ТМК НГС.



Как сообщает пресс-служба ТМК, инженерное сопровождение включает в себя инструктаж персонала по правилам использования трубной продукции, первичный осмотр элементов будущей трубной колонны в состоянии поставки на месторождении, контроль за осуществлением подготовки труб OCTG к спуску — очистки резьбовых соединений от консервационного покрытия с последующим нанесением резьбоуплонительной смазки и проверки внутреннего сечения труб с помощью шаблона.



Во время спуска труб в скважину специалисты ТМК НГС осуществляют контроль и дают рекомендации по свинчиванию резьбовых соединений в соответствии с руководством по эксплуатации. Критерием оценки работы специалистов по инженерному сопровождению трубной продукции является герметичность собранных трубных колонн.



В этом году впервые была спущена колонна обсадных труб с премиальным резьбовым соединением TMK UP CENTUM, которое является газогерметичным и выдерживает нагрузки на растяжение, сжатие и изгиб, такие же, как и тело трубы. На сегодняшний день в линейке ТМК есть уникальные соединения, предназначенные для добычи углеводородов на месторождениях со сложными условиями бурения, включая оффшорное, глубоководное и арктическое, а также для горизонтальных и наклонно-направленных скважин. Сопровождение со стороны компании ее новых инженерных решений делает услугу супервайзинга наиболее востребованной для потребителей.



«Сервис по инженерному сопровождению является неотъемлемой частью трубной отрасли — востребованность данных услуг ТМК НГС растет примерно на 20% в год, — отметил генеральный директор «ТМК Нефтегазсервис» Виталий Рубель. — С 2014 года мы обеспечили сотни сопровождений спусков трубных колонн, в том числе таким заказчикам, как «Роснефть», «Газпром», «Ямал СПГ», «ЛУКОЙЛ».

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