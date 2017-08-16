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По итогам II квартала скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО снизилась на 15%
16 август 2017 (09:02)
УрБК, Москва, 16.08.2017. Во II квартале 2017 года скорректированная чистая прибыль Qiwi по МСФО снизилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1,082 млрд руб. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные компании.
Скорректированная чистая выручка выросла на 12% — до 2,934 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 1,38 млрд руб., снизившись на 16%.
Напомним, Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО «Киви кошелек», QIPS LLC, ЗАО «Киви банк», ООО «Киви провайдер платежных сервисов», 70% системы денежных переводов Contact. Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года — вторичные размещения.
Скорректированная чистая выручка выросла на 12% — до 2,934 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA составил 1,38 млрд руб., снизившись на 16%.
Напомним, Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. В структуру группы Qiwi входят ООО «Киви кошелек», QIPS LLC, ЗАО «Киви банк», ООО «Киви провайдер платежных сервисов», 70% системы денежных переводов Contact. Компания провела IPO на NASDAQ в мае 2013 года, а в октябре 2013 года и в мае 2014 года — вторичные размещения.
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