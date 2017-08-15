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В Нижнем Тагиле суд обязал администрацию обустроить тротуары на опасном участке дороги

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. В Нижнем Тагиле суд обязал администрацию города обустроить тротуары на опасном участке дороги по ул. Калинина от ул. Авангардная до ул. Круговая. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Поводом для проверки послужила информация отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» о дорожно-транспортных происшествиях на территории г. Нижнего Тагила.



В ходе проверки было установлено, что на данном участке дороги отсутствует обособленный тротуар, и пешеходы вынуждены ходить по проезжей части. При этом в непосредственной близости от данного участка дороги находится образовательное учреждение — Нижнетагильский педагогический колледж № 2.



«Отсутствие обособленного пешеходного тротуара на указанном участке автомобильной дороги влечет нарушение прав граждан на безопасность дорожного движения, создает реальную угрозу для возникновения аварийных ситуаций и причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц», — говорится в сообщении.



По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию города обязанности по обустройству обособленного тротуара.



Решением Ленинского районного суда Нижнего Тагила требования прокурора удовлетворены. Апелляционным определением Свердловского областного суда решение первой инстанции оставлено без изменения.

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