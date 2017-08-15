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В Нижнем Тагиле суд обязал администрацию обустроить тротуары на опасном участке дороги
15 август 2017 (17:48)
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. В Нижнем Тагиле суд обязал администрацию города обустроить тротуары на опасном участке дороги по ул. Калинина от ул. Авангардная до ул. Круговая. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Поводом для проверки послужила информация отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» о дорожно-транспортных происшествиях на территории г. Нижнего Тагила.
В ходе проверки было установлено, что на данном участке дороги отсутствует обособленный тротуар, и пешеходы вынуждены ходить по проезжей части. При этом в непосредственной близости от данного участка дороги находится образовательное учреждение — Нижнетагильский педагогический колледж № 2.
«Отсутствие обособленного пешеходного тротуара на указанном участке автомобильной дороги влечет нарушение прав граждан на безопасность дорожного движения, создает реальную угрозу для возникновения аварийных ситуаций и причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц», — говорится в сообщении.
По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию города обязанности по обустройству обособленного тротуара.
Решением Ленинского районного суда Нижнего Тагила требования прокурора удовлетворены. Апелляционным определением Свердловского областного суда решение первой инстанции оставлено без изменения.
Поводом для проверки послужила информация отдела ГИБДД межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское» о дорожно-транспортных происшествиях на территории г. Нижнего Тагила.
В ходе проверки было установлено, что на данном участке дороги отсутствует обособленный тротуар, и пешеходы вынуждены ходить по проезжей части. При этом в непосредственной близости от данного участка дороги находится образовательное учреждение — Нижнетагильский педагогический колледж № 2.
«Отсутствие обособленного пешеходного тротуара на указанном участке автомобильной дороги влечет нарушение прав граждан на безопасность дорожного движения, создает реальную угрозу для возникновения аварийных ситуаций и причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц», — говорится в сообщении.
По результатам проверки прокурор обратился в суд с иском о возложении на администрацию города обязанности по обустройству обособленного тротуара.
Решением Ленинского районного суда Нижнего Тагила требования прокурора удовлетворены. Апелляционным определением Свердловского областного суда решение первой инстанции оставлено без изменения.
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