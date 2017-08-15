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В Екатеринбурге открылся новый флагманский офис СКБ-банка

УрБК, Екатеринбург, 15.08.2017. В Екатеринбурге после реконструкции открылось отделение СКБ-банка на 8 Марта, 13. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Теперь по этому адресу расположен флагманский офис под названием «Банковский». Это одно из крупнейших отделений в городе, где клиент сможет получить все продукты и услуги, представленные в банке, и решить любые вопросы. В «Банковском» новая планировка, клиентская зона разделена для обслуживания юридических и физических лиц, пространство более современное, светлое и уютное, а во время ожидания клиент может угоститься чашечкой кофе», — говорится в сообщении.



По словам заместителя председателя правления СКБ-банка Дмитрия Иванова, в этом году по России начнут работу еще 4 офиса такого формата — в Тюмени, Санкт-Петербурге, Новом Уренгое и Челябинске.



«Количество модернизированных и современных офисов растет, так как мы увидели отклик от клиентов и теперь распространяем данный формат» — говорит Д. Иванов.



На данный момент времени в России действует несколько флагманских офисов — три в Екатеринбурге, один в Ростове-на-Дону и один в Санкт-Петербурге.

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